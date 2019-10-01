ВТО резко ухудшила прогноз по росту объемов мировой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз по росту объемов мировой торговли в 2019 году – до 1,2% вместо 2,6%, следует из пресс-релиза организации.

«Эскалация напряженности в торговле и замедление в глобальной экономике привели к тому, что экономисты ВТО резко понизили прогнозы роста торговли на 2019 и 2020 годы», – передает ТАСС сообщение ВТО.

По данным торговой организации, объем мировой торговли увеличится в 2019 году только на 1,2%. Это значительно ниже апрельского прогноза, который составлял 2,6%.

Ухудшен прогноз по росту торговли и в 2020 году – до 2,7% вместо 3% в весеннем прогнозе.

В то же время рост мирового ВВП ожидается на 2,3% – как в 2019, так и в 2020 годах.

Риск дальнейшего снижения темпов роста торговли высокий, отмечают эксперты. Прогнозы на 2020 год зависят от возвращения к «более нормальным торговым отношениям», говорится в пресс-релизе ВТО.

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