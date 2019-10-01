Кузнецова собралась обсудить организацию питания для детей с особенностями здоровья

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова 3 октября проведет в Общественной палате совещание по вопросам организации питания детей с особенностями здоровья.

Тема совещания – «Организация питания детей, имеющих особенности здоровья, в образовательных организациях: приоритетные цели, задачи и перспективы их решения», говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

В ходе заседания планируется проанализировать возникающие проблемы при организации в образовательных учреждениях питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, рассмотреть предложения по их разрешению, также заслушать опыт регионов по организации питания указанной категории детей.

В мероприятии примут участие представители федеральных профильных министерств и ведомств, Общероссийского народного фронта, уполномоченные по правам ребенка в субъектах России, представители региональных советов отцов и эксперты.

Ранее был разработан законопроект о здоровом питании школьников.

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