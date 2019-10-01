Песков раскрыл детали будущих переговоров Путина и Роухани

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудят ситуацию в районе Ормузского пролива и судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Роухани во вторник проведут отдельную двустороннюю встречу на полях Высшего Евразийского экономического совета, заседание которого состоится в Ереване, передает РИА «Новости».

«Это продолжение того диалога, который был фактически несколько дней тому назад. Вы знаете, что совсем недавно была встреча. Сегодня планируется встреча один на один. Это, естественно, и напряженная ситуация в районе Ормузского пролива, и ситуация с СВПД», – сообщил Песков.

Он отметил, что период в 60 дней, который был обозначен иранской стороной перед тем, как она сделает дальнейшие шаги по сокращению объема своих обязательств в рамках «ядерной сделки», постепенно истекает. «Это, конечно, является предметом для обеспокоенности. Пока все инициативы – и французская была инициатива – пока не дают желаемых результатов, и положение дел остается напряженным. Конечно, это все будет обсуждаться», – добавил представитель Кремля.

Путин и Роухани несколько недель назад встречались в Анкаре, где 16 сентября состоялся трехсторонний саммит Россия – Турция – Иран по сирийскому урегулированию. Тогда на полях мероприятия лидеры провели также двусторонние переговоры.