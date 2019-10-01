Россиянина собрались судить в Таиланде за раздачу игрушечных долларов

Гражданина России ждет суд в Таиланде за то, что тот подарил местным жителям игрушечные доллары.

Знакомая россиянина, подозреваемого в раздаче игрушечных денег, Екатерина Веденяпина-Стариченко сообщила в Instagram: «Мы в Таиланде. Мы отдыхаем с детьми. Так случилось, что один из нас попал в беду. Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы играть, подарил местным».

Однако «в Тае не поняли шутки».

«Завтра суд. В Таиланде очень суровые законы. Очень. Выдвинуты серьезные обвинения. По глупости, по ерунде... будет решаться судьба человека», – написала она.

По словам женщины, россияне наняли адвоката, однако на юридические расходы не хватает средств, поэтому она просит всех неравнодушных о помощи.

Издание e1.ru сообщает, что мужчина, которого судят, – житель Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб при падении с балкона в Таиланде.