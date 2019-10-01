США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе

Угроза со стороны России и Китая в космической сфере усиливается, заявил заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй.

По его словам, угрозы «в космической сфере» сейчас «как никогда велики». Китэй заявил, что и Москва, и Пекин развивают «силы противокосмической обороны», передает ТАСС.

Китэй заверил, что Пентагон предпринимает шаги, необходимые для ответа «на эти угрозы». Как заявил Китэй, военное ведомство США «должно меняться», так как весь мир претерпевает изменения.

Пентагон считает, что космос следует теперь воспринимать не «как вспомогательную функцию», а как область «сдерживания, соперничества», в которой требуется «обеспечить развертывание сил».

Представитель ведомства подчеркнул, что «действия в космосе, а не только на поверхности, будут влиять на исход конфликтов или кризисов в будущем».

Летом начало работать космическое командование США. Американский лидер Дональд Трамп назвал космос следующей областью военных действий.

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