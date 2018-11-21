США провели воздушную разведку вблизи Кубани и Крыма

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в течение нескольких часов находился у российских границ, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Самолет вылетел с авиабазы на Крите. RC-135V совершил пролет вдоль побережья Абхазии и Кубани, а после этого примерно четыре часа курсировал к югу и юго-западу от Крыма.

Как минимум шесть раз американский самолет-разведчик пролетел южнее Керченского пролива, передает «Интерфакс».

Он не нарушал российскую границу, но в районе Севастополя приблизился к побережью на расстояние около 46 км.

RC-135V может вести радиоэлектронную разведку на сотни километров в глубь территории.

Напомним, в Черном море находится десантный корабль ВМС США «Форт Макгенри».