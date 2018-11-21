Бледанс рассказала, как дебошир в самолете ударил ее ногой

Взгляд
9 января, среда  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Что даст России модернизация «Калибра»

Крылатые ракеты «Калибр-М» будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. кмФото: Министерство обороны РФ
Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом? Подробности...
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В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 годуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему американские военные самолеты падают все чаще

Рост аварийности становится системной проблемой американской боевой авиацииФото: John Wark/Reuters
Одним из главных военных итогов прошедшего года стал взрывной рост аварийности американской боевой авиации. Неумолимая статистика свидетельствует: самолеты ВВС и ВМС США все чаще попадают в летные происшествия, а то и аварии с человеческими жертвами. Почему это происходит и какие выводы могло бы сделать из этого Министерство обороны России? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Зависимости Китая от США пришел конец

Павел Волков, публицист
Планы Пекина требуют большого инфраструктурного проекта, за которым автоматически следует проект альтернативного мирового устройства. Речь об инициативе «Один пояс — один путь», охватывающей 68 стран и 40% мирового ВВП. Подробности...

Как могла бы выглядеть история Украины

Владимир Блинов, политолог
Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
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Революций без секса не бывает

Антон Крылов, журналист
Западная массовая культура становится все более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в большинстве социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка». Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Как Путин исполняет желания детей

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      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
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        • Нет

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        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

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          Бледанс рассказала, как дебошир в самолете ударил ее ногой

             9 января 2019, 18:57
          Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
          Текст: Анастасия Норина

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          Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что на борту самолета в результате пинка неизвестного мужчины в спину у нее обострилась старая травма.

          «Сегодня я летела из Сочи в Москву, так бывает с театром, экономклассом. И мужчина (если его можно так назвать) в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета (пассажиры еще не расселись). На это он с помощью силы закрыл мое кресло и в придачу ударил меня коленом в спину», – написала светская львица в своем аккаунте Instagram.

          По ее словам, мужчина успокоился после того, как телеведущая пристыдила его. Она предположила, что мужчина мог узнать ее или почувствовать себя неудобно перед «двумя бородачами, с которыми он сидел».

          Бледанс отметила, что мужчина попал коленом в травмированный на сцене отдел позвоночника, после чего у телеведущей начались боли в спине. Она задала подписчикам вопрос, стоит ли выкладывать фото обидчика «на доску позора в сторис».

          Кто-то из комментаторов поддержал Бледанс, а кто-то отметил, что опускать спинку кресла и препятствовать рассадке пассажиров было неправильно и некорректно.


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