Бледанс рассказала, как дебошир в самолете ударил ее ногой

Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что на борту самолета в результате пинка неизвестного мужчины в спину у нее обострилась старая травма.

«Сегодня я летела из Сочи в Москву, так бывает с театром, экономклассом. И мужчина (если его можно так назвать) в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета (пассажиры еще не расселись). На это он с помощью силы закрыл мое кресло и в придачу ударил меня коленом в спину», – написала светская львица в своем аккаунте Instagram.

По ее словам, мужчина успокоился после того, как телеведущая пристыдила его. Она предположила, что мужчина мог узнать ее или почувствовать себя неудобно перед «двумя бородачами, с которыми он сидел».

Бледанс отметила, что мужчина попал коленом в травмированный на сцене отдел позвоночника, после чего у телеведущей начались боли в спине. Она задала подписчикам вопрос, стоит ли выкладывать фото обидчика «на доску позора в сторис».

Кто-то из комментаторов поддержал Бледанс, а кто-то отметил, что опускать спинку кресла и препятствовать рассадке пассажиров было неправильно и некорректно.