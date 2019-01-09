Несколько пусков «Союзов» запланировали с космодрома Куру

В 2019 году запланированы три пуска российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила компания Arianespace.

«Arianespace планирует до трех миссий «Союз» в 2019 году», – сообщила компания в своем Twitter, передает ТАСС.

В числе аппаратов, которые будут запущены с помощью российских ракет, будут спутники OneWeb, O3b и аппарат Cheops, говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности гендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщал, что центр в 2019 году проведет несколько запусков с космодрома Куру.

В декабре источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что российские ракеты-носители «Союз-СТ» будут дважды пущены в 2019 году с космодрома во Французской Гвиане.