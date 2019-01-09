Стало известно о планах резко увеличить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект об увеличении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО в шесть раз, сообщил депутат Сергей Вострецов.

Вострецов рассказал, что законопроект, предлагающий увеличить размер штрафа до 5 тыс. рублей, уже готов. Его авторы ждут окончательной статистики ГИБДД за прошлый год, передает Ura.ru.

«По предварительным данным, количество ДТП, в которые попали водители без ОСАГО, выросло в полтора раза. Это очень тревожный сигнал», – сказал он.

Вострецов отметил, что уже вносил подобный законопроект ранее, но его не стали рассматривать. Сейчас, считает он, ситуация меняется.

«Полтора миллиона россиян ездят без страховки, и остальные 50 млн водителей никак не защищены. Это ненормальная ситуация, которую надо менять», – отметил он.

Депутат сообщил, что десять лет назад в его автомобиль врезался водитель без страховки, но суды не помогли, так как с того было нечего взять.

Вострецов считает, что если у человека есть деньги на автомобиль и бензин, то должны быть и на полис.

Сейчас штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей. За просроченный полис нужно будет заплатить 500 рублей.

Напомним, с 9 января вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и вниз.

В ноябре в Москве начали использовать камеры для проверки автовладельцев на наличие полисов ОСАГО.