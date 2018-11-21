Анджелу Дэвис наказали из-за Израиля

Американская правозащитница, представитель международного коммунистического движения Анжела Дэвис сообщила, что группа по защите гражданских прав в ее родном Бирмингеме, штат Алабама, отменила решение вручить ей награду из-за поддержки Палестины.

Анжела Дэвис, ныне являющаяся профессором истории развития разума и феминистских исследований Калифорнийского университета в Санта-Крузе, была выбрана Институтом гражданских прав Бирмингема несколько месяцев назад для присуждения премии в области прав человека. Однако на прошлой неделе руководство группы по защите гражданских прав отменило это решение, пишет New York Times.

Официально причина отмены решения не была объявлена. В институте лишь сообщили, что Дэвис «не отвечает всем критериям, на которых основана награда». Однако сама Дэвис сообщила, что узнала причину, по которой комиссия передумала. По словам Дэвис, это произошло из-за ее «долгосрочной поддержки правосудия для Палестины». Дэвис подчеркнула, что ее задело не само решение отменить награждение, а «дух несправедливости».

Анджела Дэвис – американская правозащитница, деятельница международного коммунистического движения, социолог, педагог и писательница. В 1970-х годах была символом движения за права заключенных.