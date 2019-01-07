Глава «новой украинской церкви» во время богослужения помянул патриарха Кирилла

Во время праздничной службы в соборе Святой Софии руководитель так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний упомянул главу Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла.

Служба транслировалась по украинским телеканалам. Согласно богослужебному порядку, Епифаний помянул на Великом входе предстоятелей всех православных церквей, включая патриарха Кирилла, передает «Интерфакс».

Это произошло в присутствии президента Украины Петра Порошенко и других высокопоставленных чиновников.

Ранее в своем выступлении Порошенко заявил, что создание автокефальной православной церкви Украины позволило разорвать «путы», привязывающие Киев к Москве.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

В РПЦ заявляли, что томос – это бумага, ставшая результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не обладающая канонической силой, а Епифаний – несамостоятельная фигура и смехотворная личность.