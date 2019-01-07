На затонувшем у берегов Турции судне россиян не оказалось

На затонувшем в Черном море торговом судне не было граждан России, сообщили в российском посольстве в Анкаре.

Россиян в составе экипажа судна не было, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство.

Между тем посол Украины в Турции Андрей Сибига рассказал, что на судне было 11 украинцев, а не девять, как считалось ранее.

«Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четверых наших соотечественников», – написал он в Twitter.

Выживших доставили в больницы Самсуна, туда выехал украинский консул.

Ранее в понедельник в Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно, шедшее под панамским флагом. Сообщалось, что на борту находятся двое россиян.