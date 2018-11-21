После ввода американских войск в Габоне произошла попытка военного переворота

В Габоне силовики провели арест мятежников, захвативших государственную радиовещательную станцию Габона, сообщил министр по делам коммуникаций страны Ги-Бертран Мапонгу.

Мапонгу заявил, что ситуация в стране полностью нормализуется в течение нескольких часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио RFI.

Ранее группа военных взяла под контроль офис вещателя в столице Габона Либревиле и зачитала документ, в котором выражалось разочарование действиями президента страны Али Бонго Ондимба.

Мятежники назвали себя «патриотическим движением молодежи в рядах сил обороны и безопасности Габона».

Источник в администрации президента сообщил, что лояльные властям страны силы удерживают все стратегические объекты в стране, а радиостанция окружена.

Мятежные силы, взявшие под контроль радиостанцию, собирались объявить о создании «Национального совета реставрации».

По тем же данным, военные пришли в офис радиостанции около 4 часов утра по местному времени.

Президент Габона Али Бонго Ондимба был госпитализирован в больницу Эр-Рияда осенью 2018 года, у него произошел инсульт. На данный момент он лечится в Марокко.

Напомним, 5 января президент США Дональд Трамп объявил о введении войск в Габон. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, с какими целями США вторглись в Африку.