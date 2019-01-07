Коллекторы подожгли дверь должника в Москве, пострадали дети

Коллекторы подожгли дверь должника в Москве, угарным газом отравились двое детей и их мать, сообщают в соцсетях.

Мужчина в 2018 году взял в кредит 60 тыс. рублей и просрочил платеж, перед новым годом ему и его семье стали поступать угрозы от коллекторов, сообщает паблик Mash.

По тем же данным, они оставляли записки и метили двери краской, после чего совершили поджог двери. В результате угарным газом отравилась супруга должника и двое детей.

По информации паблика, сейчас этим делом занимается следственный комитет.

В 2016 году в Ульяновске коллектор бросил в окно должнику бутылку с зажигательной смесью , которая угодила в двухлетнего ребенка, получившего ожоги лица и предплечий.