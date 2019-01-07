Власти Китая с 2014 года вернули на родину около 5 тыс. беглых коррупционеров

Китайское издание Global Times сообщило, что власти КНР с начала 2014 года вернули из-за границы около 5 тыс. граждан, скрывавшихся за рубежом после совершения экономических преступлений.

По официальным данным, опубликованным изданием, коррупционеры укрывались в более чем 120 странах мира, каждый пятый из них был членом Коммунистической партии Китая, а 56 человек входили в список «красной сотни» наиболее разыскиваемых лиц, в том числе Интерполом, передает ТАСС.

Объем возвращенных государству материальных ценностей, которые похитили преступники, оценивается в 1,5 млрд долларов. При этом стоимость похищенного оценивается в 50 млрд долларов.

Напомним, в октябре минувшего года министерство общественной безопасности Китая объявило, что бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй подозревается в коррупции. После задержания он ушел в отставку.