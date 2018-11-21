Капитан молодежной сборной России по хоккею извинился за поведение после матча с США

Поражение в матче с американцами за выход в финал молодежного чемпионата мира по хоккею было болезненным и тяжелым, заявил 19-летний капитан российской сборной Клим Костин; форвард извинился за свое поведение после поражения команды.

Перед награждением лучших россиян по итогам турнира Костин от злости выбросил свой шлем, а подаренные часы отдал кому-то на скамейке. Он рассказал, что позже посмотрел на свое поведение со стороны – с помощью видеозаписи.

«Я хочу извиниться. Я не отличаюсь от любого американца или канадца. Я очень хочу побеждать за своих партнеров по команде, мою семью и мою страну. Поражение было болезненным и тяжелым. К сожалению, я повел себя плохо», – приводит его слова «Спорт-Экспресс».

«Приношу извинения американским хоккеистам, извинения фанатам в Ванкувере и всем хоккейным фанатам, которые смотрели матч. Я не должен бы себя так вести», – добавил Костин.

После игры Костин также заявил: «Мы русские – здесь все и все против нас, это надо принимать и просто двигаться дальше с этим».

Напомним, российские хоккеисты проиграли сборной США в полуфинале, игра завершилась со счетом 1:2. Впервые за 18 лет финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею состоится без участия российской, канадской и шведской команд. За бронзу Россия сыграет со Швейцарией.