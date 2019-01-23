Демократы захотели покончить с шатдаунами в США

Американский сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер представил законопроект, позволяющий в будущем предотвратить ситуации, при которых федеральное правительство США прекращает свою работу из-за нехватки средств, а госслужащие отправляются в неоплачиваемые отпуска.

В заявлении аппарата Уорнера утверждается, что предложенный законопроект, который получил название «Остановите глупость» (The Stop Stupidity Act), «позволит правительству продолжать работу в случае отсутствия бюджетных средств, автоматически предоставляя бюджет ровно в том же размере, в каком он был выделен в предыдущем финансовом году, но с учетом инфляции», передает ТАСС.

При этом документ предлагает не выделать автоматически средства на работу Белого дома и законодателей, чтобы у сторон был стимул вести конструктивные переговоры.

Ранее американские СМИ предупредили о «разрушительных последствиях» шатдауна в США. Белый дом признал влияние шатдауна на ВВП Соединенных Штатов. Вопреки этому в Демпартии отвергли предложенный Дональдом Трампом «разумный компромисс».