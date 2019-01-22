Расходы на расследование по малазийскому Boeing распределили на пять стран

Входящие в совместную следственную группу Австрия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, в котором идет речь о финансовой поддержке для уголовного преследования виновных в крушении малазийского Boeing.

«Расходы на государственное обвинение, деятельность судебного корпуса и защиту свидетелей возьмут на себя исключительно Нидерланды», – говорится в меморандуме, передает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.

Финансирование остальных расходов по уголовному преследованию будет распределяться на всех участников соглашения.

В сентябре 2018 года Генеральная прокуратура России передала Нидерландам информацию о расследовании авиакатастрофы над Донецком в 2014 году, в которой разбился Boeing, следовавший рейсом MH 17.