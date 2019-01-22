Тимошенко высказалась за немедленное вступление Украины в НАТО

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко полагает, что страна должна вступить в НАТО немедленно, так как альтернативой этому станет «бесконечная военная операция» в Донбассе.

«Мы не просто должны стать членом НАТО. Мы должны стать членом НАТО немедленно. Поверьте, у нас нет времени на раскачку... Наша безопасность только в НАТО. Альтернатива для нас только такая: или НАТО, или бесконечное АТО (военная операция в Донбассе)», – сказала Тимошенко перед своими сторонниками в ходе съезда партии «Батькивщина», передает РИА «Новости».

Кандидат сообщила, что в случае, если бы страна вступила в НАТО раньше, то не было бы войны и разрухи.

Ранее в ходе съезда Тимошенко была выдвинута на пост президента Украины.

Напомним, в ноябре 2018 года Конституционный суд Украины признал законопроект о закреплении курса страны в ЕС и НАТО в основном законе страны конституционным.