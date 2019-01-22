В Совете Европы заявили об обязательстве России заплатить взнос

Глава комитета министров Совета Европы (КМСЕ), министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что Россия, как и остальные члены Совета, обязана платить членские взносы.

По его словам, «очевидно, что все страны-члены должны платить членские взносы». У него спросили, пришло ли время повысить членские взносы, на что Сойни указал, что «нельзя рубить с плеча», передает РИА «Новости».

«Мы не можем принимать решения, не просчитанные с экономической точки зрения», – заявил глава МИД Финляндии.

Парламентарии спросили у него, возможно ли исключить страну за невыплату взносов, на что он не стал отвечать прямо.

«Было бы неверно сейчас запускать дискуссию по этой теме. Только конструктивное сотрудничество между КМСЕ и ПАСЕ может помочь вывести из тупика», – заявил он.

Накануне в МИД России заявили, что Москва рассматривает возможность выхода из Совета Европы, если дискриминация в отношении российской делегации в ПАСЕ не прекратится. На прошлой неделе Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала идею о выходе России из Совета Европы.