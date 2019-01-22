Вынесен приговор троим активистам «Артподготовки»

Московский окружной военный суд приговорил троих активистов запрещенного в России движения «Артподготовка» к семи и восьми годам колонии за подготовку теракта в столице.

«Суд признал виновным Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. «А» 205», – цитирует РИА «Новости» судью.

Тройка судей назначила Озерову и Дмитриеву по восемь лет колонии строгого режима, Иванову – семь лет.

Мужчины обвинялись в том, что сговорились совершить теракты при помощи коктейлей Молотова (поджечь здания органов госвласти в Москве), но не смогли довести умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Следствие сообщало, что все трое безработные, «имеют навыки конспирации».



Как следует из материалов дела, в съемной квартире, где проживали осужденные, найдено 13 «коктейлей Молотова».

В квартире также жил 27-летний Вадим Майоров. По словам адвоката Александра Боркова, он был при задержании и «пропал на год», а позже в деле появился документ об отказе возбуждения дела в отношении него.

В пятницу прокуратура оказалась от обвинения в участии в террористическом сообществе в отношении троих активистов движения «Артподготовка».

Лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев говорил, что получил политическое убежище в одной из европейских стран.

В октябре 2017 года «Артподготовка» решением Красноярского краевого суда признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.