Анонсированы международные учения «Славянское братство»

Международные учения «Славянское братство», в которых участвуют десантники из России, Белоруссии и Сербии, пройдут в первой половине года, сообщили в Минобороны.

«На встрече в Республике Сербия представители оборонных ведомств из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Сербия проведут первые переговоры о мероприятиях, реализуемых в ходе спланированного на первое полугодие текущего года совместного тактического учения «Славянское братство – 2019», – цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Встреча продлится до 25 января. На переговорах будут согласованы даты, тематика маневров, а также вопросы подготовки подразделений для совместного решения контртеррористических задач.



В следующую встречу военные планируют утвердить замысел и состав привлекаемый к учениям сил.



Учения «Славянское братство» проводятся ежегодно на разных полигонах трех стран. В июне 2018 года тактические учения «Славянское братство 2018» прошли под Новороссийском.