В Чечне предложили завести на ТВ рубрику для извинений

Министр по нацполитике Чеченской республики Джамбулат Умаров заявил, что местные власти готовы создать рубрику извинений для хулиганов, сеющих панику в социальных сетях.

Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что типичные примеры подобных сообщений – фейки об отравленной воде в колодце, сообщения об «ядах» в составе вакцины и т.д.

Он пояснил, что распространяющих подобное жителей республики быстро находят.

«Но так как нет соответствующих статей, это заканчивается извинениями на ЧГТРК «Грозный», над которым тоже уже идет стеб. Мы готовы и отдельную рубрику завести, и отдельные столбцы в газетах. Но с этим надо как-то бороться.

Если ты пишешь, критикуешь, добиваешься какой-то правды, хорошо. Но если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдобруб, почему ты трус?

Тогда будь мужчиной. Надо отвечать за свои слова», – высказался чиновник.

Умаров также придерживается концепции деанонимизации в интернете, по его словам, всех пользователей сети необходимо «паспортизировать».

«Разве в том, что есть некая идентификация людей, которые вещают, чтобы мы могли спросить с него «слушай, урод, ты что там написал»? Сколько ты народу взбаламутил? Ладно, ты как человека меня не любишь, я готов простить тебя ради блага человечества. Но когда твоя фейковая информация, вброс привел к тому, что люди разных вероисповеданий и национальностей начинают избивать друг друга, проливать кровь... А где мы будем искать его? Он уже поменял ник и вещает о чем-нибудь другом», – поделился измышлениями министр.

Осенью 2018 года молодой житель Чечни, бросивший в автобусе банку из-под энергетика в сидящих напротив пассажиров, принес извинения после критики со стороны главы республики Рамзана Кадырова. После этого молодой человек исправился и стал «примерным юношей».