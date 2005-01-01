В Афганистане при атаке на военную базу погибло более 100 человек

Свыше 120 сотрудников служб безопасности погибли в результате нападения боевиков движения «Талибан» на военную базу в Афганистане, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в центральной провинции Вардак, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника министерства обороны страны, передает РИА «Новости».

«У нас есть информация о том, что 126 человек были убиты в результате взрыва в военном тренировочном центре», – сообщил сотрудник ведомства.

Отмечается, что ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан».

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в городе Майданшахр.

В воскресенье при атаке на автомобильный конвой губернатора провинции Логар на востоке Афганистана погибли восемь человек.