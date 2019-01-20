При атаке боевиков на конвой губернатора афганской провинции погибли восемь человек

Боевики атаковали автомобильный конвой губернатора провинции Логар на востоке Афганистана, погибли восемь человек, еще 10 пострадали, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на местных чиновников.

В конвое ехал губернатор провинции Логар вместе с другими высокопоставленными чиновниками. Глава региона и начальник разведуправления провинции не пострадали, передает РИА «Новости».

Ответственность за атаку взяло радикальное движение «Талибан».