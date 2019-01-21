Больше половины жителей разрушенного в Магнитогорске дома отказалась переезжать

195 собственников квартир пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске намерены остаться в нем, только 166 собственников готовы съехать, сообщил организатор опроса жителей Роман Поздняков.

«Дом поделен на две части во всех смыслах: одни хотят съехать, другие – остаться. Ходили по подъездам. Пригласили приехать жильцов подъездов, которых временно расселили на время разбора седьмого и восьмого подъездов. У всех проверяли документы о праве собственности и удостоверяющие личности. Были наблюдатели с обеих сторон. В доме прописано больше 1000 человек, но в голосовании не участвовали по понятным причинам жители седьмого и восьмого подъездов, несовершеннолетние и без документов», – сообщил Поздняков, передает Ura.ru.

Сам опрос проводился среди жителей дома 18-20 января, отметил он.

По словам Позднякова, он сам хочет остаться в доме, в случае, если строение признают пригодным для проживания. Он вместе со своими сторонниками готовит обращение к президенту России Владимиру Путину, в региональное правительство и мэрию.

«Будем просить чуть скорректировать поручение президента – дом расселить, но только тех, кто хочет съехать», – пояснил автор опроса.

В понедельник активист намерен попасть к главе города Сергею Бердникову. «Мы ходим по парам с оппонентами – теми, кто за расселение. Чтобы все было корректно. Сегодня хотим спросить мэра, как планируется расселять – выдадут компенсацию или построят новый дом? У нас нет никакой информации», – добавил Поздняков.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек.

После трагедии президент России заявил о необходимости расселения всех жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске.