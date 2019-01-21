Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 2 копейки – до 66,26 рубля, курс евро вырос на 11 копеек – до 75,4 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».