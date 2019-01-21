Заступившихся за пожилую пассажирку мужчин ранили ножом в метро Москвы

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, из-за чего в московском метро произошел конфликт, в ходе которого пассажиры получили ножевые ранения.

Как сообщается на сайте столичного главка МВД, около 23.00 19 января «двое мужчин удерживали двери вагона поезда на одной из станций. Им сделала замечание 60-летняя женщина, за которую заступились «двое пассажиров».

Возник конфликт, в результате которого заступившиеся за пожилую женщину 54-летний и 35-летний москвичи «получили ножевые ранения».

Подозреваемые задержаны. Открыты уголовные дела по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство».