Самыми популярными на Западе советскими фильмами оказались картины Тарковского

В честь юбилея самого титулованного отечественного фильма «Броненосец «Потемкин» составлен рейтинг самых популярных на Западе советских фильмов.

Верхнюю строчку занял «Сталкер» (1979 год) Андрея Тарковского. Его же фильм «Солярис» (1971 год) оказался на третьей строчке рейтинга. Второе место занял фильм Элема Климова «Иди и смотри» (1985 год), пишет «Слово и Дело» со ссылкой на оценки пользователей портала IMDb.com.

В топ-10 вошло еще несколько работ Тарковского: «Андрей Рублев» (1966 год), «Зеркало» (1975 год), «Жертвоприношение» (1986 год), «Ностальгия» (1983 год).

В список вошли «Ирония Судьбы, или С легким паром!» (1975 год) Эльдара Рязанова, «Война и мир» (1966 год) Сергея Бондарчука и сам «Броненосец «Потемкин» (1925 год) Сергея Эйзенштейна, передает РИА «Новости».