Овечкин отказался участвовать в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин решил не принимать участия в Матче звезд НХЛ, в котором должен был быть капитаном команды Столичного дивизиона, сообщил журналист официального сайта «Кэпиталз» Майк Вогел.

По словам Вогела, Овечкин хочет подойти в лучшей форме ко второй половине сезона и матчам плей-офф, в связи с чем не будет участвовать в Матче звезд. Лига уже проинформирована о решении Овечкина, передает РИА «Новости».

При этом Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд.

Игра состоится 26 января в Сан-Хосе.

Овечкин является лучшим снайпером НХЛ этого сезона, на его счету пока 29 шайб.