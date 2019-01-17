Якутские полицейские запустили «снежный флешмоб»

В Якутии полицейские провели «снежный флешмоб», публикуя свои фотографии с заснеженными от мороза лицами.

«Вот и наступили настоящие, крепкие морозы! Чтобы показать, в каких непростых условиях несут службу наши сотрудники полиции, мы решили запустить снежный флешмоб», – говорится в сообщении на странице МВД России по Якутии в Instagram.

Фотографии публиковались с хэштегом #этоякутияполицейский. За два дня в аккаунте появилось 16 фотографий заснеженных полицейских из разных районов региона.