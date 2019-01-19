«Правый сектор» собрался защищать Лукашенко

Украинская экстремистская организация «Правый сектор*» (запрещена в России) заявила о готовности оказать помощь, в том числе военную, главе Белоруссии Александру Лукашенко.

«Путь потери государственности или путь решительного отпора, который должен начаться с разрыва союзного договора с Россией», – такой выбор, по мнению «Правого сектора*», в настоящее время стоит перед Лукашенко. Текст заявления организации приводит Telegram-канал WarGonzo.

«Правый сектор» пообещал, что в случае разрыва союзного договора с Россией члены организации будут «лоббировать интересы Белоруссии на мировой арене», а при необходимости готовы предоставить республике военную помощь.

В пятницу Лукашенко также заявил, что Белоруссия не допустит, чтобы на ее земле плохо относились к россиянам. По его словам, белорусские власти знают, как реагировать на попытки столкнуть две страны. Кроме того, Лукашенко высказался о возможном появлении единой валюты России и Белоруссии.

Ранее глава Белоруссии заявлял, что суверенитет для его страны – это святое и республика никогда не войдет в состав России. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «последнем прощай» Лукашенко.