Умер сатирик и фельетонист Семен Лившин

Сатирик, фельетонист и участник телевизионных юмористических вечеров «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Семен Лившин умер на 80-м году жизни в США, сообщил его друг поэт и сатирик Валерий Хаит.

«Этой ночью в городе Сан-Диего (США) ушел из жизни известный одессит, когда-то мой близкий, а в последние годы уже в буквальном смысле далекий друг Семен Лившин», – сообщил Хаит, слова которого приводит ТАСС.

Он рассказал, что познакомился с Лившиным в 1966 году, во время его участия в КВН.

«Семен поразил меня мгновенно своим умением импровизировать на любую тему. При этом юмор его был плотным, насыщенным, это была настоящая литературная игра словами. Фразы складывались мгновенно и, хотя в них явственно звучала Одесса, они были лишены пошлости и той дурной одесской экзотики, где коверканье речи при всем мастерстве не заменяет настоящего юмора», – подчеркнул сатирик.

Хаит отметил, что позднее Лившин стал известным журналистом, работал во многих одесских и московских изданиях, после чего переехал с семьей в США, где «опять создал, открыл, придумал на этот раз юмористическую газету «ОКей».

«Семен был невероятно работоспособным и трудолюбивым. Он писал, преподавал, вел, искал, находил, издавал, судил, рядил, помогал, спасал, советовал…» – поделился воспоминаниями о друге Хаит.