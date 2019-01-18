Российский изолятор показался Рыбке «пятизвездочным отелем»

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) сравнила условия содержания в российском изоляторе временного содержания с тайской тюрьмой и рассказала об этом посетившим ее членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

«Здесь просто космос. Пятизвездочный отель. Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские – там мы чудом выжили», – рассказала Вашукевич членам комиссии, передает «Московский комсомолец».

Она добавила, что в последние дни проживания в Таиланде в ее камере не было туалета, тюремщики предлагали мочиться в угол камеры.

Задержанная пояснила, что в тайской тюрьме заключенных кормили рисом раз в день. «От него отказывались даже тайцы. Нормально меня покормили только здесь, в ИВС – наконец съела суп», – добавила она.

По словам Вашукевич, в Шереметьево ей предложили дать показания по уголовному делу. «Я отказывалась, сказала, что могу потом ответить на все вопросы», – пояснила девушка.

В итоге после того, как в документах проставили штамп, девушку сразу же «повязали». «Я считаю, это был подлый обман», – заключила она.

Напомним, в феврале 2018 года Александр Кириллов (Лесли) и Рыбка были арестованы в Таиланде во время проведения нелегального «секс-тренинга». Позже обвинения сняли, а задержанных депортировали из Таиланда в Россию. В МВД сообщили, что оба задержанных находятся под стражей.