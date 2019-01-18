Епифаний заявил о независимости «новой украинской церкви» от Константинополя

Православная церковь Украины (ПЦУ) не подчиняется Константинополю, заявил глава «новой церкви» митрополит Епифаний (Думенко).

«Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю, это неправда. Этот документ, томос, четко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей», – цитирует Епифания «Укринформ».

Он добавил, что автокефалия – большая ответственность.

Ранее Константинопольский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии раскольнической церкви Украины. В нем говорится, что на территории Украины создается автокефальная церковь, которая не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства.

Проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега говорил, что требование к ПЦУ об отказе от создания своих структур за пределами Украины стало «наиболее болезненным» положением томоса, и что подобных требований не было ни в одном из ранее выданных томосов.

Ранее протоиерей Андрей Новиков говорил, что Епифаний как раз будет сильно зависеть от Фанара, так как и РПЦ, и другие церкви его не признают.

При этом зависимость канонической Украинской православной церкви от Московского патриархата заключается лишь в поминании патриарха Кирилла.