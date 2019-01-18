Суд Нидерландов отказался признавать решение России о банкротстве ЮКОСа

Государственный совет Нидерландов, выполняющий роль верховного суда страны, отказался признавать банкротство компании ЮКОС в России в 2006 году.

Тем самым суд подтвердил вынесенное в 2017 году решение апелляционного суда Амстердама, передает ТАСС.

«Это означает, что теперь достоверно установлено, что конкурсный управляющий не имел права передавать акции зарегистрированной в Нидерландах компании Yukos Finance российской компании «Промстройнефть» и что «Промстройнефть» не стала владельцем акций Yukos Finance», – говорится в решении.

В мае 2017 года апелляционный суд Амстердама постановил, что решение арбитражного суда Москвы 2006 года, по которому компания ЮКОС была объявлена банкротом, не может быть признано в правовой системе Нидерландов.

Арбитражный суд Москвы в 2004-2005 годах взыскал с ЮКОСа в общей сложности более 300 млрд рублей задолженности по уплате налогов за 2000-2004 годы, а летом 2006 года нефтяная компания была признана банкротом. В ходе реализации активов ЮКОСа в 2007 году зарегистрированную в Голландии компанию Yukos Finance B.V., владевшую зарубежными активами ЮКОСа, купило ООО «Промнефтьстрой».