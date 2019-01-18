Берлин возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД

По мнению германской стороны, ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на Москве, об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Считаем, что Россия может спасти этот договор и не секрет, что мы, как и другие государства НАТО, считаем, что есть ракета, этот договор нарушающая, и она должна быть ликвидирована», – приводит его слова ТАСС.

Маас заявил, что договор о РСМД на протяжении 30 лет обеспечивал безопасность в Европе и «является краеугольным камнем европейской архитектуры безопасности». Он подчеркнул, что Германия очень заинтересована в сохранении договора. «Он касается интересов безопасности самым фундаментальным образом, поэтому федеральное правительство [Германии] делает все, чтобы у этого договора было будущее», – подчеркнул Маас.

Лавров в свою очередь заявил, что Россия ради спасения договора готова продолжить диалог с США, несмотря на провал консультаций из-за ультимативной позиции американской стороны, передает РИА «Новости».

Российский министр сообщил, что на переговорах в Москве российская и германская стороны «большое внимание уделили ситуации, которая складывается в результате решения США по выходу их договора о ракетах средней и меньшей дальности». «Очевидно, что слом этого договора чреват самыми негативными последствиями для глобальной стратегической стабильности», – подчеркнул Лавров.

Накануне заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон объяснила, почему американская сторона отвергла предложение России о демонстрации крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, будто бы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности.