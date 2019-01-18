Названы самые высокооплачиваемые отрасли в 2018 году

Самой высокооплачиваемой сферой в России в 2018 году стало строительство, а самой востребованной – продажи, следует из исследования портала «Авито Работа» за 2018 год.

«Самая высокая средняя зарплата в 2018 году отмечена в категории «строительство» – 46,9 тыс. рублей, а минимальная – 25,2 тыс. рублей – в сфере «образование, наука». Сильнее всего выросли оклады в категории «фитнес, салоны красоты» – на 9,4% (45,1 тыс. рублей), а самое значительное падение наблюдалось в «страховании» – на 5,6% (32,2 тыс. рублей)», – говорится в исследовании, охватывающем 23 самых крупных города в России.

Зарплаты в 2018 году выросли незначительно в соответствии с общим уровнем инфляции, отметил директор «Авито Работа» Владимир Корицкий. Так, рост среднего оклада за год составил 5,6% по сравнению с предыдущим годом – до 35,7 тыс. рублей. Среди 23 крупных российских городов минимальная зарплата была зафиксирована в Тольятти (27,8 тыс. рублей), а максимальная – в Москве (51,3 тыс. рублей в месяц), передает РИА «Новости».

При этом столица заняла последнее место по темпам роста средней зарплаты. За год она увеличилась только на 2,2%. Во всех остальных 22 городах оклады выросли больше, чем в Москве. Самые заметные изменения произошли в Казани (рост на 9%), Новосибирске (плюс 9,2%) и Омске (плюс 9,3%). Объясняется это тем, что «столичные города раньше вышли из кризиса и уже замедлили темпы роста, а регионы только сейчас догоняют», пояснил Корицкий.

Дефицит квалифицированных кадров привел к тому, что работодатели увеличили число вакансий на четверть по сравнению с 2017 годом. Корицкий, в частности, связывает данный рост с проведением в России Чемпионата мира по футболу. «Был дефицит кадров не только рабочих специальностей, необходимых для работы на инфраструктурных объектах, и в сфере услуг, но и узкоспециализированных специалистов», – уточнил он.

С географической точки зрения повышенный спрос на сотрудников распределяется неравномерно. Например, число предложений о трудоустройстве на «Авито Работа» в Екатеринбурге за год выросло на 34%, а в Уфе – только на 11%. Более половины от всех размещенных за прошлый год объявлений – это вакансии в пяти сферах: продажи, производство, сырье, сельское хозяйство, транспорт, логистика, индустрия гостеприимства и строительство.

Соискатели, в свою очередь, больше всего интересовались вакансиями следующих групп: продажи; без опыта, студенты; транспорт; логистика; производство; сырье; сельское хозяйство и строительство. На вакансии в этих пяти группах пришлось 66% от всех запросов от соискателей в прошлом году, отмечается в исследовании.