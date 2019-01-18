ФАС возбудила дело против сотрудников «Аэрофлота»

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области в четверг начала рассмотрение дела о завышении цен на услуги воздушной перевозки грузов и почты сотрудниками «Аэрофлота», сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве сообщили ТАСС, что дело возбуждено по результатам рассмотрения заявления бывшего губернатора Магаданской области Владимира Печеного об увеличении авиатарифа на перевозку грузов группой лиц «Аэрофлот» до 345 рублей за килограмм в апреле 2018 года.

«В действиях группы лиц «Аэрофлот» (сотрудников авиакомпании – прим. ВЗГЛЯД) Магаданским УФАС России выявлены признаки установления монопольно высоких цен на услуги воздушной перевозки грузов и почты по направлению Москва – Магадан», – заявили в УФАС.

Следующее заседание комиссии запланировано на 7 февраля 2019 года.

Авиаперевозки являются единственно возможным способом доставки грузов в труднодоступные районы, к которым относится Магаданская область.