Российские ученые заявили об угрозе столкновения Земли с астероидом

В 2068 году астероид Апофис может упасть на Землю, а в 2029-м пройдет на расстоянии, в десять раз более близком к планете, чем расстояние от Земли до Луны, выяснили на кафедре небесной механики Петербургского госуниверситета.

Соответствующий доклад ученые подготовили для московских Королевских чтений по космонавтике, передает РИА «Новости».

В тезисах доклада, который будет озвучен на чтениях в конце января, указывается, что «уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тыс. километров»; при этом Луна удалена от Земли на 384 тыс. километров.

Сближение вызовет «значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году».

«Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное – в 2068 году», – заявили ученые.

До возможного столкновения с Землей в 2068 году астероид сблизится с нашей планетой в 2044 году на 16 млн километров, в 2051 году – на 760 тыс. километров и в 2060 году – на 5 млн километров.

Ранее о возможности столкновения с Апофисом в 2068 году предупреждали ученые НАСА. Специалисты лаборатории реактивного движения управления, Гавайского университета и университета Пизы установили, что вероятность столкновения в 2068 году не выше 2,3 на 1 млн.

Астероид Апофис размером в 325 метров был обнаружен в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж – расчеты показали, что существует вероятность в 2,7%, что космический объект столкнется с Землей в 2029 году.

Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тыс. километров от центра Земли.

Позже было установлено, что после сближения в 2029 году астероид может изменить свою орбиту так, что при следующем возвращении столкнется с Землей.

При этом российский ученый Владимир Сурдин называл Апофис «новогодней страшилкой».