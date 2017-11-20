Российские ученые заявили об угрозе столкновения Земли с астероидом

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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Российскому спецназу пора вновь поохотиться на пиратов у берегов Африки

Как и в Средневековье, попасть под пиратский абордаж у берегов Африки – привычное делоФото: «Капитан Филлипс», Michael De Luca Productions
Восемь–девять лет назад наши боевые корабли провели масштабную охоту на пиратов у берегов Сомали. Похоже, ее пора повторить, только теперь уже у берегов Нигерии и Бенина. Там с новогодних праздников томятся в плену шестеро российских моряков. Пираты требуют за них выкуп. Освобождением пленников уже вовсю занимается МИД. Но не пора ли подключить к делу и Министерство обороны? Подробности...
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Порошенко и Рада помогли «гастролирующим бандам» церковных рейдеров

У верующих каноничной Украинской церкви остается все меньше защиты от рейдерских захватов храмовФото: Vasyl S /Pacific/Barcroft Images/ТАСС
Депутаты Верховной рады в четверг утвердили законопроект, который поможет «отжимать» храмы у каноничной Украинской церкви. Петр Порошенко уже возблагодарил Бога за «исполнение воли украинских епископов». Но в реальности волю получивших томос раскольников будут исполнять неизвестные люди в камуфляже. Им теперь станет проще изображать прихожан захватываемых храмов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Версальский «мир» или где рождаются Гитлеры?

Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращён в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...

Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
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Президента Венесуэлы может сменить военный диктатор

Андрей Манчук, политолог
Нефтяная страна жила в атмосфере кризиса за много лет до чавистов – достаточно вспомнить, что вспыхнувшее в 1992 году восстание под руководством молодого Уго Чавеса было вызвано ростом цен и недоступностью продуктов питания. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

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    Обсуждение: 10 комментариев
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

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      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Российские ученые заявили об угрозе столкновения Земли с астероидом

             18 января 2019, 09:15
          Фото: nasa.gov
          Текст: Наталья Ануфриева

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          В 2068 году астероид Апофис может упасть на Землю, а в 2029-м пройдет на расстоянии, в десять раз более близком к планете, чем расстояние от Земли до Луны, выяснили на кафедре небесной механики Петербургского госуниверситета.

          Соответствующий доклад ученые подготовили для московских Королевских чтений по космонавтике, передает РИА «Новости».

          В тезисах доклада, который будет озвучен на чтениях в конце января, указывается, что «уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тыс. километров»; при этом Луна удалена от Земли на 384 тыс. километров.

          Сближение вызовет «значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году».

          «Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное – в 2068 году», – заявили ученые.

          До возможного столкновения с Землей в 2068 году астероид сблизится с нашей планетой в 2044 году на 16 млн километров, в 2051 году – на 760 тыс. километров и в 2060 году – на 5 млн километров.

          Ранее о возможности столкновения с Апофисом в 2068 году предупреждали ученые НАСА. Специалисты лаборатории реактивного движения управления, Гавайского университета и университета Пизы установили, что вероятность столкновения в 2068 году не выше 2,3 на 1 млн.

          Астероид Апофис размером в 325 метров был обнаружен в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж – расчеты показали, что существует вероятность в 2,7%, что космический объект столкнется с Землей в 2029 году.

          Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тыс. километров от центра Земли.

          Позже было установлено, что после сближения в 2029 году астероид может изменить свою орбиту так, что при следующем возвращении столкнется с Землей.

          При этом российский ученый Владимир Сурдин называл Апофис «новогодней страшилкой».


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