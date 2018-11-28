Анонсированы поставки серийных МиГ-35 в ВКС России

По словам источника в авиастроительной отрасли, в 2019 году Воздушно-космические силы (ВКС) России получат первую четверку серийных легких истребителей МиГ-35С.

По его данным, в прошлом году по контракту от августа 2018 года были изготовлены и переданы в войска два МиГ-35УБ (учебно-боевые), а до конца 2019 года ВКС передадут первые четыре МиГ-35С (серийные), передает ТАСС.

Напомним, заводские легких истребителей испытания МиГ-35, способных поражать воздушные, наземные и надводные цели, завершились в феврале 2018 года. Весь комплекс испытаний новейшего многоцелевого истребителя поколения «4++», который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2, будет завершен в 2019 году.

В августе 2018 года на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке был подписан контракт на поставку Минобороны России первых шести МиГ-35.