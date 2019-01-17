Минфин США назначил попечителей для надзора за бывшими акциями Дерипаски

Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) назначило трех попечителей для надзора за пакетами акций компании En+, от которых отказался российский бизнесмен Олег Дерипаска в качестве условия снятия санкций с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», сообщает Bloomberg.

На попечителей возложены обязанности по надзору за акциями En+, которые Дерипаска согласился передать банку ВТБ, а также за акциями, которыми владеют бывшая жена бизнесмена Полина Дерипаска и ее отец Валентин Юмашев, передает ТАСС.

По словам осведомленного источника, попечители будут обеспечивать интересы США и гарантировать, что Дерипаска не будет иметь решающего влияния при голосовании акционеров корпорации «Русал», контрольный пакет которой принадлежит En+.

Ранее в четверг Палата представителей США проголосовала против снятия санкций с российских компаний En+, «Русал», «Евросибэнерго».

Напомним, весной 2018 года США ввели санкции против компаний Олега Дерипаски, включая «Русал», En+, «Евросибэнерго». В январе 2019 года минфин США подтвердил готовность снять санкции с компаний российского бизнесмена, однако конгрессмены США от Демократической партии помешали администрации Дональда Трампа сделать это.