Демократы захотели помешать снятию санкций с компаний Дерипаски

Конгрессмены США от Демократической партии собрались помешать администрации Дональда Трампа снять санкции с подконтрольных Олегу Дерипаске компаний «Русал» и En+, сообщает интернет-издание The Daily Beast.

По словам конгрессмена от Демократической партии США Джима Хаймса, решение администрации Трампа по снятию санкций можно отменить на законодательном уровне, передает ТАСС.

Хаймс сообщил, что обсуждает этот вопрос с членами спецкомитета Палаты представителей по разведке.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер опубликовал текст законопроекта, который может заблокировать решение о снятии санкций в случае принятия законодателями. При этом интернет-издание отмечает, что сенатор пока еще не внес документ в Конгресс.

«Я делаю это не потому, что я пришел к выводу, что Конгрессу следует принимать меры и отказаться от этого соглашения – я еще не принял такое решение, – но хочу сохранить процедурный вариант принятия такой инициативы по итогам процесса рассмотрения [направленного в Конгресс документа Минфина о снятии санкций], если это будет необходимо для ускоренного рассмотрения и голосования в полном составе Сената», – сказал лидер демократов в Сенате.

Шумер пообещал, что законодатели продолжат изучать решение администрации Трампа о снятии санкций с компаний, связанных с Дерипаской.

В случае внесения документа в Конгресс обеим палатам понадобится согласие большинства конгрессменов, чтобы направить документ на подпись президента США. При этом Трамп сможет наложить на законопроект вето, но у законодателей есть возможность собрать достаточное число голосов, чтобы преодолеть позицию главы Белого дома, отмечает портал.

Напомним, весной 2018 года США ввели санкции против компаний Олега Дерипаски. Однако срок, за который американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов российских En+, «Группы ГАЗ», «Русала» и «Евросибэнерго», постоянно продлевался. В декабре стало известно о готовности Минфина США снять санкции с «Русала». На этом фоне акции «Русала» и глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ подскочили в цене на 40-48%.