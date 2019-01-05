Демократы захотели помешать снятию санкций с компаний Дерипаски

Взгляд
5 января, суббота  |  Последнее обновление — 05:18  |  vz.ru
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Чего ждать от цен в 2019-м

Отечественное шампанское станет дороже из-за норм ВТОФото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
После праздничных новогодних распродаж потребительские цены в России неизбежно начнут расти. Для этого есть как явные факторы – рост НДС и акцизов на бензин, так и пока потенциальные – это девальвация российской валюты. На что же ждать роста цен в новом году? Подробности...
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Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

У Владимира Путина нет ни моральной, ни юридической причины уступать Синдзо Абэ в территориальном спореФото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press
В январе в Россию собирается приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он утверждает, что на переговорах с Владимиром Путиным намерен достичь прогресса в урегулировании спора о принадлежности Курил. Взаимная декларация от 1956 года закрепила обещание СССР передать два острова в случае заключения мира с японцами. Ранее Абэ даже пообещал «не выселять русских с Курил». На что конкретно премьер может рассчитывать в Кремле? Подробности...
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В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв

Ракетный комплекс «Кинжал» – одна из главных оружейных новинок 2018 годаФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
2018 год можно без преувеличения назвать годом российского оружия – и в первую очередь ракетного. С начала года мы узнали сразу о нескольких новых видах ракетных комплексов, которые или поступили на вооружение, или же в ближайшее время окажутся в войсках. Почему это вооружение способно поменять баланс сил в мире в пользу России и как оно обеспечит надежную обороноспособность нашей страны? Подробности...
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Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

Так выглядят сегодня заброшенные уголки ЛитвыФото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press
Поистине отчаянную для страны меру обсуждают в Литве – референдум о законодательном разрешении иметь двойное гражданство. И все ради того, чтобы вернуть в страну огромное количество трудоспособного населения, уехавшего на Запад. Что происходит сейчас в литовской демографии и поможет ли этот способ? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
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На Новый год Донецк живет, надеется и радуется

Андрей Бабицкий, журналист
В Донецке Новый год отмечают так же, как и в российских городах. Может быть, чуть отчаянней и веселее, поскольку праздник дает возможность хотя бы на время забыть об усталости и раздражении. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Демократы захотели помешать снятию санкций с компаний Дерипаски

          5 января 2019, 03:56

          Текст: Антон Никитин

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          Конгрессмены США от Демократической партии собрались помешать администрации Дональда Трампа снять санкции с подконтрольных Олегу Дерипаске компаний «Русал» и En+, сообщает интернет-издание The Daily Beast.

          По словам конгрессмена от Демократической партии США Джима Хаймса, решение администрации Трампа по снятию санкций можно отменить на законодательном уровне, передает ТАСС.

          Хаймс сообщил, что обсуждает этот вопрос с членами спецкомитета Палаты представителей по разведке.

          Лидер демократов в Сенате Чак Шумер опубликовал текст законопроекта, который может заблокировать решение о снятии санкций в случае принятия законодателями. При этом интернет-издание отмечает, что сенатор пока еще не внес документ в Конгресс.

          «Я делаю это не потому, что я пришел к выводу, что Конгрессу следует принимать меры и отказаться от этого соглашения – я еще не принял такое решение, – но хочу сохранить процедурный вариант принятия такой инициативы по итогам процесса рассмотрения [направленного в Конгресс документа Минфина о снятии санкций], если это будет необходимо для ускоренного рассмотрения и голосования в полном составе Сената», – сказал лидер демократов в Сенате.

          Шумер пообещал, что законодатели продолжат изучать решение администрации Трампа о снятии санкций с компаний, связанных с Дерипаской.

          В случае внесения документа в Конгресс обеим палатам понадобится согласие большинства конгрессменов, чтобы направить документ на подпись президента США. При этом Трамп сможет наложить на законопроект вето, но у законодателей есть возможность собрать достаточное число голосов, чтобы преодолеть позицию главы Белого дома, отмечает портал.

          Напомним, весной 2018 года США ввели санкции против компаний Олега Дерипаски. Однако срок, за который американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов российских En+, «Группы ГАЗ», «Русала» и «Евросибэнерго», постоянно продлевался. В декабре стало известно о готовности Минфина США снять санкции с «Русала». На этом фоне акции «Русала» и глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ подскочили в цене на 40-48%.


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