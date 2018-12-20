«Русал» приветствовал намерение США вывести компанию из-под санкций

«Русал» приветствует намерение американского минфина снять санкции с компании и продолжит делать все необходимое для возвращения к нормальным условиям работы.

«Мы приветствуем решение OFAC и делаем все необходимое для возвращения компании в нормальный рабочий режим», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

При этом акции «Русала» и глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в четверг утром подскочили на 40-48% в ожидании скорого снятия санкций США, передает РИА «Новости».

По данным американских СМИ, минфин США исключит «Русал» из санкционного списка, но бизнесмен Олег Дерипаска в нем остается, его активы заморожены.