Палата представителей США проголосовала против снятия санкций с российских компаний

Палата представителей США приняла резолюцию с призывом заблокировать снятие санкций с российских компаний En+, «Русал», «Евросибэнерго».

Об этом сообщает РИА «Новости».

Весной 2018 года США ввели санкции против компаний Олега Дерипаски, включая «Русал», En+, «Евросибэнерго». В январе 2019 года минфин США подтвердил намерение снять санкции с компаний российского бизнесмена, однако конгрессмены США от Демократической партии помешали администрации президента страны Дональда Трампа снять санкции.

При этом несколько конгрессменов считают, что сейчас «неудачный момент» для снятия санкций.