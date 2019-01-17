Эксперт рассказал о цели принятия закона об устойчивости Рунета

«Прежде всего это направлено на защиту российского сегмента Интернета, в том числе в связи с принятием национальной стратегии США по кибербезопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Экспертного центра электронного правительства Павел Хилов. В четверг прошло расширенное заседание думского комитета по информполитике, где обсуждался законопроект об устойчивом Рунете.

«Я принимал участие в этом мероприятии. Была хорошая дискуссия, были замечания в техническом плане. Но, насколько я понимаю, предварительное решение о том, что законопроект будет выноситься на первое чтение, было озвучено на заседании комитета», – пояснил руководитель АНО «Экспертный центр электронного государства» Павел Хилов. Он был одним из участников расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Напомним, законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой сети был внесен в Госдуму в декабре прошедшего года. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Как пояснил Хилов, разработка российского законопроекта стала ответом на принятие национальной стратегии США по кибербезопансости. «Можно также вспомнить, что в конце 2017 года принята национальная стратегия безопасности США, самый основополагающий документ, где о киберсреде тоже идет речь, – указал собеседник. – В обоих этих документах недвусмысленно, заявляется, что Соединенные Штаты позиционируют себя, как доминирующую державу, которая, по сути будет создавать помехи другим государствам, исходя из собственных интересов».

На заседании в четверг о поддержке законопроекта заявили представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

«В процессе доработки будут учитываться замечания, которые поступали от провайдеров и других участников рынка. Принято мнение, что инициатива нужная, своевременная, давно уже пора, потому что угрозы очень велики», – отметил Павел Хилов.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, разработчики законопроекта поясняют: речь вовсе не идет о создании изолированного «отдельного интернета». Но Рунет должен суметь выжить в случае «отключения от Всемирной паутины».

«Реализация инициативы позволит сделать российский сегмент интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться интернет-сервисами (почта, интернет-банкинг) при любых внешних угрозах», – сказал ТАСС один из авторов проекта закона о защите Рунета сенатор Андрей Клишас.

«Мы пытаемся создать дублирующую систему на случай, если у российских пользователей будет затруднен доступ к «корневым» серверам. Они ведь находятся на территории США и Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД другой соавтор, депутат Андрей Луговой.