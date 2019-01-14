В Минобороны прокомментировали слова о «неперспективности» «Авангарда»

В Министерстве обороны России прокомментировали выводы специалиста Андрея Горбачевского, назвавшего ракетный комплекс «Авангард» «неперспективным».

«В российском военном ведомстве безусловно понятен повышенный интерес к этому уникальному оружию со стороны как научного сообщества, так и, прежде всего, различных иностранных разведывательных структур. Поэтому попытка втянуть Минобороны России провокационными заявлениями различных псевдоэкспертов в дискуссию для получения подобными структурами интересующей информации о принципах действия уникального российского оружия из открытых источников ожидаема и не будет иметь никакого результата», – говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальной странице во «ВКонтакте».

Минобороны сообщило, что выводы Горбачевского были представлены в статье «Новой газеты».

«Умозаключения А. Горбачевского, ранее доказывавшего и «неперспективность» воссоздания производства глубоко модернизированного российского стратегического ракетоносца Ту-160М2, свидетельствуют лишь о широких пробелах в его познаниях сущности аэродинамических процессов на гиперзвуковых скоростях», – пояснило ведомство.