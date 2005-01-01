Барщевский посоветовал Дерипаске увеличить сумму иска к Зюганову

«Сумма должна быть такой, чтобы мало не показалось», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Михаил Барщевский, комментируя иск Олега Дерипаски о взыскании с Геннадия Зюганова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Барщевский затруднился оценить перспективы конкретного иска, однако считает, что защита чести и достоинства, а также защита деловой репутации должна стоить дорого. Если суд согласится с его обоснованностью, то сумма, по мнению адвоката, должна быть такой, чтобы мало не показалось.

«Если я могу любого назвать преступником, сказать, что его бизнес является аферой и преступлением, не имея для этого никаких оснований, и стоить мне это будет 10 тыс. рублей, то я смогу себе позволить такое удовольствие. А если это будет стоить миллион или еще больше, то я хорошо подумаю, стоит ли мне ради красного словца кого-то безосновательно оскорблять», – заметил Барщевский.

Напомним, российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о взыскании с главы КПРФ Геннадия Зюганова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Причиной обращения в суд стали слова политика, произнесенные им на пленарном заседании Госдумы о том, что бизнес Дерипаски является «аферой и преступлением».

Зюганов прокомментировал иск бизнесмена.