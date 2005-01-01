Дерипаска подал на Зюганова в суд

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о взыскании с главы КПРФ Геннадия Зюганова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщил представитель предпринимателя.

Представитель Дерипаски пояснил, что в ходе заседания Госдумы 9 января Зюганов назвал бизнес, основанный бизнесменом, аферой и преступлением. «Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что компания «Русал» является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, и была основана в 2000 году в результате консолидации разрозненных алюминиевых предприятий.

Представитель Дерипаски подчеркнул, что основатель компании не принимал участия в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных.

«Русал» стал ключевым игроком глобального алюминиевого рынка, это «одна из самых социально ответственных» компаний в стране, в ней работают 100 тыс. человек, подчеркнул представитель бизнесмена.

Он подчеркнул, что слова Зюганова расцениваются как «оскорбительные и недопустимые». «В Тверской районный суд Москвы был направлен иск о взыскании с Геннадия Зюганова компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей», – добавил представитель предпринимателя.