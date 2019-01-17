Нефть подешевела на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг идут вниз на данных минэнерго США о недельном росте запасов нефтепродуктов в стране.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,47% – до 61,03 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,57%, составив 52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».